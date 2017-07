Kalmste editie in jaren voor hulpdiensten Rock Werchter

Tijdens de eerste drie festivaldagen moest het Rode Kruis circa 3.000 personen verzorgen, van wie er 35 naar het ziekenhuis moesten worden gevoerd. Claes schat dat het festival zal kunnen worden afgesloten met iets meer dan 4.000 verzorgingen en een vijftigtal ziekenhuistransporten. Tot dusver moest de politie een tiental mensen oppakken. "Ook vandaag zijn er tot dusver nog geen abnormale dingen gebeurd", meldt Claes. "Dat zijn zeer goede cijfers. Veel heeft te maken met de goede weersomstandigheden. Het was nooit te warm en de regenbuien bleven binnen de perken."



Zwaarste veiligheidsmaatregelen ooit

Het was ook de editie met de zwaarste veiligheidsmaatregelen ooit. De controles bij het binnengaan van het terrein waren intensiever dan de voorbije jaren, op de invalswegen werden er betonblokken geplaatst om het inrijden van voertuigen te verhinderen en er waren duidelijk meer agenten dan voorheen present. Claes had Binnenlandse Zaken gevraagd om ook militairen in te zetten, maar kreeg nul op rekest.



Ook de vrijwilligers die actief op campings en parkings waren, werden bovendien vooraf door de politie gescreend, terwijl dat vroeger enkel bij personen werkzaam op het festivalterrein het geval was. Op vrijdag werd op de festivalweide de BE-Alert-sms getest. Die moet in de toekomst iedereen in de buurt van een bepaalde locatie verwittigen in geval van terreur of rampen.



Busverkeer van en naar festivalweide normaal

Ondanks de staking bij De Lijn rijden de extra bussen van en naar de weide normaal. Om deze pendel te bedienen zijn er dagelijks zo'n 100 chauffeurs en 50 bussen in de weer. "Zondagavond om 18 uur hadden we in totaal reeds 64.000 mensen vervoerd naar Werchter", zegt Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant. "We zullen minder goed doen dan vorig jaar, toen velen noodgedwongen de bus namen omwille van het tekort aan parkeerplaatsen in Werchter, een gevolg van de wateroverlast toen. We doen echter veel beter dan de editie van 2015, toen op een vergelijkbaar tijdstip slechts 52.000 de bus genomen hadden."