Kaleo op Best Kept Secret: Tijger op je bord

Gepassioneerd een deuntje fluiten voor een publiek zonder in schaterlachen uit te barsten? Jökull Júlíusson van Kaleo heeft er minder moeite mee dan wij. Het gefluit van dit Calvin Klein-onderbroekenmodel...euh...sorry, van deze érg geloofwaardige IJslandse blueszanger (humpf....proest!) leidde 'I can't go on without you' in, een smachtende, met Chris Isaak-allures getooide song. Wij stonden een set lang naar de aerodynamische kuif van Júlíusson te staren, een ornament dat weigerde uit de plooi te vallen, ondanks het zand en de wind. Wat zat erin? Motorolie? Walvissenvet?

Klein Pierke ©Bas Bogaerts Het publiek op het strand was talrijk maar weinig enthousiast. Sinds Kaleo's deuntjes nu en dan opduiken in coole televisiereeksen als Orange Is The New Black, The Leftovers, Blindspot en Suits én sinds zijn singles de Ultratops van deze aardkloot bevolken, kunnen zelfs God en Klein Pierke een eind meekeuvelen over het groepje. Alleen: een festivalpubliek trek je niet zomaar naar je toe met een handvol meezingbare liedekijntjes. Je moet het ook kunnen entertainen. En daar wringt het schoentje.



Ook op muzikaal vlak bleven wij veelal op onze honger zitten. Kaleo trok keurig een karikaturale versie van de blues op, niet gehinderd door de tergende clichés van het genre.