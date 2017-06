JMSN: voor al wie Justin Timberlake een doetje vindt

"Een filosofiestudent die in zijn vrije tijd basketbaltraining geeft”, zo omschreven we Christian Berishaj a.k.a. JMSN vorig jaar in onze recensie van zijn AB-concert. Toen zagen we deze 'Justin Timberlake from hell' croonen alsof het Afro-Amerikaans bloed woest door zijn aderen klotste. In tegenstelling tot koketteren met de schmalzy romantiek van het genre negeerde deze magere white boy in Brussel doodleuk het Kinderen Toegelaten-stempeltje. "Everybody wants to fuck someone else / Wanna feel the thing they never felt when they was with you”, zong Berishaj, terwijl hij gepijnigd het voorhoofd fronste en de smerigste riffs uit zijn gitaar schudde.

Berishaj, liefste gevoelige luisteraartjes, is beslist something else. Hij zingt onbeschroomd over beliegen en bedriegen, scheldt zijn exen uit in zijn teksten en schuwt daarbij de krachttermen niet. In zijn promofoto’s profileert hij zich dan ook niet meteen als een doetje: rokend, ronduit geil in de lens starend (of stoned) en - meestal - met een glas sterke drank in de hand. Zo klinkt het in 'Drinkin’, een schommelende ballade op zijn nieuwe plaat Whatever Makes U Happy: "I've been drinkin', wo-o-oah / I'm drinkin' all the time / All the time / I’ve been drinkin’ / Aww you better slow down / What you know about what's right for me?” Beïnvloedbare tieners hebben er een vette kluif aan.