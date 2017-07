Jimmy Eat World op Rock Werchter: Emoties in de striemende regen

Jimmy Eat World mocht vandaag een derde keer het podium van Rock Werchter betreden. De Amerikanen zijn duidelijk aan een tweede leven bezig. Al 24 jaar timmert Jim Adkins aan de weg. Met Bleed American stonden hij en zijn groep aan de wieg van 'hun' genre. Die plaat ging vlot over het miljoen en bracht de emorockers in een baan rond de aarde. Anderhalf decennium later zijn die songs nog altijd even springlevend. Toen aan het einde 'The Middle' werd ingezet, brulde Werchter zich de longen uit het lijf.

©Stefaan Temmerman U was trouwens best moedig, want na een korte opklaring begon het opnieuw te regenen. En hevig. Hoe harder het goot, hoe meer de wei ging meeklappen. Ook Jimmy Eat World had er zin in. Meer zelfs: het vorig jaar uitgebrachte Integrity Blues is hun grootse succes en hoort volgens punkbijbel Alternative Press bij de dertig beste albums van 2016. 'Sure & Certain' toonde zeker nog vitaliteit, en werd aangezet met liefst drie gitaren.