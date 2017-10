Jessie Ware speelt exclusief ontbijtconcert voor De Morgen-lezers

“Dankjewel om op zo’n ontiegelijk vroeg uur naar hier af te zakken,” klonk Jessie Ware maandagochtend oprecht verguld in de Beursschouwburg. Het Britse popidool speelde er een exclusieve sessie voor De Morgen – in navolging van Agnes Obel, Elbow en Ozark Henry – en ze joeg er zowel nummers uit haar gloednieuwe album Glasshouse als verschillende hits door.

“Een indrukwekkend vocaal bereik beheerste zowat elke song”, schreef onze man ter plaatse. “Nu eens gleed ze tussen octaven, zoals u en ik zich tussen satijnen lakens zouden vleien. Een andere keer wisselde Ware tussen fluwelen fluisterzang, een galmende klok van een stem en een frêle canto – even fris en helder als een bergkreekje na de lentedooi.”

Het album Glasshouse is nu verkrijgbaar, en Ware keert op 14 maart terug naar België voor een concert in de AB. De volgende De Morgen-Sessie is dan weer gepland voor 15 december, maar we houden nog even de lippen stijf over wie er dan de lezers van De Morgen trakteert op een intiem optreden.