Heeft u de film Whiplash gezien, die film waarin een drummende jazzstudent (Miles Teller) getreiterd wordt door zijn leraar, gespeeld door J. K. Simmons? Blijkt dat het geen titel is die je achteloos kan namedroppen bij jazzdrummers. “What the fuck?”, roept Antoine Pierre. “Ik heb Whiplash ooit gezien op het vliegtuig. Drummen tot bloedens toe, komaan! Natuurlijk is de competitie hard, maar wat een vreselijke clichés.”

Desalniettemin, drummers gedijen goed in jazz.