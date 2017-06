James Blake op Rock Werchter: baas in eigen hoofd

‘Te fragiel voor het hoofdpodium, moi!? Dan doe ik er nog een schepje bovenop!’ Zoiets moet James Blake hebben gedacht toen hij ‘Vincent’ van Don McLean koos als opener voor zijn Werchter-show. Wie naar de tekst luisterde, hoorde een doorvoelde ode aan Vincent van Gogh, onbegrepen in zijn tijd en uiteindelijk uit het leven gestapt. Feestje? Hm.

Sowieso is het lastig dansen op Blake: veel van zijn songs bestaan uit weinig meer dan contouren. De beste optie? Zachtjes heen en weer deinen. Of zoals Blake het zelf omschreef in het prachtig ingehouden ‘Timeless’: “You know you slide out when slide in with graceful shadow.”

Ook in het nieuwe ‘Loath to Roam’ hield hij de vinger op de knip door de climax telkens weer de kop in te drukken. Toegeven aan die massa voor het podium? Nope: voor ‘Life Round Here’ wriemelde hij onverstoorbaar aan zijn apparatuur, alsof hij in zijn thuisstudio aan het klooien was. Maar wat een pracht in die song: een rondcirkelende zanglijn, een verhakkeld alarmsignaal en een cirkelzagende bas zo zwaar dat het beeld op de grote schermen meetrilde.