James Blake op Best Kept Secret: Zwalpend tussen de ruisende synths

Wat een lefgozer, die James Blake. Speelde 'Vincent (Starry starry night)' van Don McLean voor een volgepakt strandje, alleen aan de piano, de ogen gesloten. Bij zonlicht nog wel, voor een publiek dat zin had in een feestje. Dus niet om middernacht in een pikdonkere tent vol flitsende strobo's, voor halfdronken shoegazers omringd door gonzende dubstepbassen.

Na die onwaarschijnlijke opener vervoegden zijn gitarist en drummer hem en schonk hij ons meteen 'Limit To Your Love', zijn enige hit waarvan u altijd weer vergeet dat het een Feistcover is. De legendarische subbassen dreinden over het strand en veroorzaakten ongetwijfeld menig draaikolk in het aanpalende meer.

Bitterzoet

Alleen jammer dat de magie geen heel concert bleef hangen. Als we mogen kiezen, gaan we Blake het liefst zien in een club of een marquee, waar zijn urban Leidenschaft het best tot z'n recht komt.

Toegegeven, Blake kwam charmant uit de hoek. Zoals toen hij volmaakt ronde technobeats als bowlingballen door het publiek kegelde of zoals toen hij 'A Case Of You' van Joni Mitchell openvouwde . Mooi bitterzoet, uiteraard, maar niet altijd even impactvol.

'Retrograde' klauwde als vanouds naar ons tere zieltje en we glimlachten nog eens meewarig bij "Suddenly I'm hip / Is this darkness of the dawn / And your friends are gone / When you friends won't come / So show me where you fit." Rondom ons smoezelden boezemvrienden boven hun Kornuitbiertjes en omhelsden jonge geliefden elkaar, zwalpend op de ruisende synths.

Volgende keer liefst in een doorrookt Londens keldertje, tussen de halflege bierglazen. Ké, James?

Gezien op Best Kept Secret.

James Blake speelt op 30 juni op Rock Werchter.