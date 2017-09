Holger Czukay, bassist van krautrockgroep Can, overleden

Het lichaam van de muzikant werd aangetroffen in een woning in Weilerswist, niet zo ver van de steden Bonn en Keulen. Dat is vernomen van een politiewoordvoerder.

Can geldt als een van de toonaangevende avantgardistische bands van de jaren 70. De groep mixte klassiek, free jazz en rockritmes met gecompliceerde harmonieën en elektronische effecten en werd op die manier een wegbereider van de new wave. Avontuurlijke artiesten als Radiohead en David Bowie noemden Can later als groep die hun werk beïnvloedde.

Nadat Can splitte, zou Czukay samenwerken met een hele rist artiesten, onder wie Jah Wobble, Bill Laswell en David Sylvian.

Volgens Duitse media was het een buurman die de bassist levenloos aantrof in de tot woning omgebouwde voormalige studio van Can in Weilerswist.