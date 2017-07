Hoe het podium belangrijker werd dan de dj die erop staat

Het is 130 meter lang, 30 meter hoog en ziet er elk jaar compleet anders uit. Het hoofdpodium van Tomorrowland intrigeert in die mate dat er bij elke editie opnieuw rond openingstijd duizenden foto’s gaan circuleren op sociale media. Elke nieuwssite brengt een stuk onder de noemer ‘Dit zijn dé podia van Tomorrowland’, elk journaal heeft er gretig op ingezoomd. Dus of u er nu bij was of niet, het hoofdpodium zult u gezien hebben.