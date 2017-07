Hoe de biografie van één man een volledig muzikaal tijdperk samenvat

Wie aan hiphop in de jaren 80 en 90 denkt, ziet meteen grote ghettoblasters en graffiti voor zich. Gouden kettingen en wijde broeken. Een van de mannen die in dit tijdperk opgroeide en verantwoordelijk was voor heel wat hiphopmuziek in de jaren erna staat centraal in Mogul , een nieuwe podcastreeks die een samenwerking is tussen de productiehuizen Gimlet Media en Loud Speakers Network. Zijn naam - Chris Lighty - doet niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar die van de artiesten waar hij mee samenwerkte ongetwijfeld wel. Bij zijn label en managementbureau Violater tekenden niet alleen rappers als Nas, Ja Rule en Mobb Deep, maar ook 50 Cent en Mariah Carey.

Toen Lighty in 2012 stierf noemde The New York Times hem dan ook niet voor niets ‘een van de meest invloedrijke mensen in de hiphop-business’. Op dat moment was hij amper 44, en de omstandigheden waarin hij stierf blijven tot de dag van vandaag nog steeds bizar. Hij pleegde zelfmoord, maar niemand die het zag aankomen. Hij, die van de straat naar de hoogste muzikale regionen was opgeklommen, besloot uit het leven te stappen. Wat zou er écht in hem zijn omgegaan?

Het is de hamvraag die al vanaf het begin doorheen Mogul schemert, wanneer de reeks begint waar het leven van Chris eindigde: op z’n begrafenis. Lighty, zo leren we al snel, groeide weliswaar op in de Bronx, maar zat er op een ‘witte’ school. In zijn buurt ontdekte hij de hiphopcultuur, die in die tijd vooral rond de dj’s draaide. Rappers stonden toen nog in hun schaduw.

Dat ging geleidelijk veranderen, en Lighty was een van de drijvende krachten die ervoor zorgde dat hiphop mainstream werd. Zo liet hij 50 Cent een commerciële deal met VitaminWater sluiten, die hem drie jaar later een slordige honderd miljoen dollar opbracht. Het was tekenend voor een nichecultuur die uitgroeide tot een wereldwijde business waar miljarden in omgaan.