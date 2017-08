Ho99o9 is hardcore, maar niet zoals je het kent. De rappers uit New Jersey gingen zaterdag als een pletwals door de Lift op Pukkelpop met snoeiharde punk en hiphop. Dit jaar bracht Ho99o9 zijn politiek getinte debuutplaat 'United States of Horror' uit. Wij spraken met Trumps ergste nachtmerrie over verkiezingen, muziek en alles daartussen.