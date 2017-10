Hiphop van eigen kweek: The Lefto-sound in NEST

De duisternis was amper gevallen over het Gentse Zuid, toen de oude stadsbib zondagavond al daverde op haar grondvesten. Reden tot het gebeef was de set van een weergaloze Madame Blavatsky, de eerste van de negen poulains van Lefto op Made In Belgium, het urban feestconcept dat haar vijfjarige bestaan vierde in NEST.

Ter ere van hun vijfjarige samenwerking, nodigden Lefto, Red Bull Elektropedia en Democrazy maar liefst negen acts uit: livebands Madame Blavatsky, Roselien, Le 77, 2 Times Nothing en Collective Conscience mochten zaal MUS vullen. DJ’s Thumez, Vicking Groovy, BAVR en Alia veranderden bar Wilson in een Amerikaanse R&B club zoals wij ze enkel uit de video’s kennen. Het publiek zag er op hun beurt uit alsof ze hun outfits hadden gestolen van Thunderdome-gangers en figuranten uit Shaft. Het was prachtig.

Toen Lefto in 2002 in het Gentse kwam wonen, was het meteen liefde op het eerste gezicht met de jongens van Democrazy. Ze leken in elk geval allebei steeds op zoek naar hetzelfde. “Lefto is net als Democrazy en Red Bull Electropedia ook een platform om getalenteerde jongens te promoten,” beschreef Stéphane Lallemand aka Lefto zichzelf.

Dat deed hij zoals gewoonlijk met een kalmte die met verstomming sloeg. De drukstbezette mier uit de muziekindustrie had zich met wel heel veel jobs ingelaten: tussen het aankondigen van de livebands door, hield hij het publiek warm met een dj-set. Daarnaast was hij natuurlijk ook aanwezig als programmator, en liep hij wanneer het kon even binnen bij de mobiele studio die Studio Brussel had meegebracht, want er werd live uitgezonden. Bij Studio Brussel doet hij in feite al jaren wat hij vanavond doet: vers talent aan de man brengen.

“Waarom ik de juiste persoon ben om nieuw talent te spotten? Omdat ik dat al twintig jaar doe. Omdat ik elke dag, elke week, elke maand, elk jaar met nieuwe muziek bezig ben. En omdat ik de scene in het buitenland ken, ook.” Vijf jaar geleden begon hij samen met het Gentse Democrazy en Red Bull Elektropedia met de Made In Belgium-avonden om jong, urban talent van eigen bodem te promoten.

Eerder sierden onder andere Woodie Smalls, Dutch Norris en Le Motel de affiche. Dit jaar werd er duidelijk gekozen voor muzikale cross-overs tussen jazz, electronica en hip-hop. Klinkt dat bekend in de oren? Misschien is dat omdat één van dé Belgische bands van de laatste jaren uit exact dat vaatje tapt.

Iedereen STUFF.

“STUFF. is een van onze grootste invloeden!”, vertelde de drummer van 2 Times Nothing, een collectief van jonge Brusselaars die wel heel weinig moeite deden om te verstoppen waar ze de mosterd halen. Maar dat bedoelen we vooral vleiend, want een vergelijking kan tellen.

Zelfs de EWI is aanwezig bij 2 Times Nothing -in dit geval bespeeld door een 17-jarige wildebras met bakken show- én muzikaal talent. Het is het kenmerkende elektronische blaasinstrument waaraan je STUFF. van ver herkent. 2 Times Nothing is trouwens één van de bands die een redelijk levendige fanbase had meegebracht die vooraan in de zaal compleet uit hun bol ging.

Wat het de jonge bands ontbrak aan ervaring, maakten ze trouwens goed met tonnen dankbaarheid en respect, voor elkaar én het publiek. Al durfden ze ook op hun strepen te staan als het publiek dat niet kon teruggeven. “Mag ik even stilte voor ik begin alstublieft?”, vroeg een saxofonist lichtjes verbouwereerd. En dat mocht zeker: iedereen boog met schaamte het hoofd en zweeg terstond. Bij elk optreden stonden ook alle andere muzikanten gewoon tussen het publiek mee te genieten van het werk van de collega’s. Of, toch bijna elke andere muzikant.

De Lakense hiphop-act Le 77 kon niet snel genoeg wegwezen, na het Gentse publiek met verstomming te hebben geslagen. “Heb je dat gezien? Le 77 kapten alles wat ze konden rapen in de backstage in hun rugzakken en waren ribbedebie!”, werd ons schaterend meegedeeld.

De rest van het volk in de backstage kon het duidelijk niet deren dat er wat drank verdween, want de organisatie vulde snel de voorraad pintjes aan en iedereen in de zetels leek met weinig tevreden. Ze straalden allemaal van trots omdat ze hier vanavond gewoon mógen staan, onder het goedkeurende oog van Lefto.

Het ‘wow’-gevoel

“Ik heb Lefto leren kennen tijdens de Nieuwe Lichting, toen ik amper 17 was”, vertelde Roselien, een Leuvense met de stijl en de stem van een souldiva. “Ik heb daarna nog lang gezocht naar mijn eigen sound en heb nu pas echt het gevoel dat ik hier klaar voor ben. De laatste jaren stuurde ik Lefto af en toe een mailtje, wanneer ik iets nieuws had gemaakt, zo hielden we contact.”

En dat werpt duidelijk zijn vruchten af bij de man. Het lijkt erop dat Lallemand werkelijk alles met interesse beluistert wat hem wordt toegeschoven, en dat zou lang niet iedereen doen. Ook Marius Couvreur van Madame Blavatsky kreeg op die manier een plaats op het podium van NEST. “Ik kwam Stéphane tegen op een feestje, en duwde hem een release van ons in de handen. Zo simpel kan het zijn.”, vertelde Marius. Hoedje af, Lefto.

Aan welke voorwaarden de bands dan moeten voldoen om hier een plaatsje te krijgen? “Wat die mannen van Madame Blavatsky voor de dag brengen is exact wat ik zoek voor een avond als deze en ik kan het moeilijk anders uitdrukken dan ‘het wow-gevoel’”, vertelde Lallemand “Hun sound is nieuw, fascinerend en ze hebben bakken eigenheid.”

Het viel hem niet makkelijk om exact uit te leggen wat een band nu net nodig heeft om door hem te worden gekozen of door hem gedraaid te worden. “Ik ga zo veel mogelijk op mijn gevoel af, en ik vertrouw op mijn goede smaak. Daarnaast heeft een act enkel nog bakken talent nodig om aan de ‘Lefto Sound’ te voldoen”, stelde hij bloedserieus.

Roselien deed vanuit haar technische achtergrond -ze studeert muziekproductie- iets meer haar best om uit te leggen wat de bands op Made In Belgium verbindt. “Er is bij iedereen die allesoverheersende groove. Dat is hiphop natuurlijk: lage bas-synths, een superdikke kick met heel veel sustain en heel veel lage frequenties. Bijna alle acts mikken genadeloos op de heupen, de lage frequenties zetten aan tot bewegen en brengen het publiek in een soort van trance.”

Dat zal je ons niet horen tegenspreken: de temperatuur steeg die avond razendsnel in NEST, waar tot begin dit jaar nog boeken verbleven en volgend jaar opnieuw papierwerk en ambtenaren onderdak krijgen. Ergens tussen die twee periodes in, werd er onder rode lampen aan een eigen broeikaseffect gedaan, en konden Gentenaren, Antwerpenaren en Brusselaars heup tegen heup dansen als ware het 1979. Voorlopig ruikt de zaal in plaats van naar drukinkt, heerlijk naar danszweet en misschien hangt er nog even de kruidige walm die van op de terrassen naar binnen dreef: alles ter bevordering van de trance van hiphop.