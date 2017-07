Het dilemma van de vierde Werchter-dag: lijperds uit Leeds Alt-J of Gents geweld van Soulwax

Alt-J (Main Stage, 20.15 uur – 21.30 uur)

Op Rock Werchter krijgt Alt-J (ook wel ∆) de kans om het laatste been aan zijn driehoek bij te tekenen: het indietrio uit Leeds staat er voor de derde keer. De vorige passages waren alvast telkens goed voor vier sterren. Bij hun debuut in 2013 hoorde je in The Barn een massaal koor en zag je een zee van armen op en neer deinen als bij een hiphopconcert, twee jaar later kropen de wat anonieme jongens in diezelfde tent definitief uit hun schulp. Kunstige vlechtwerkjes van songs als ‘Fitzpleasure’ en ‘Matilda’ hadden een testosteronkuur gekregen, en bleken de onwaarschijnlijkste meezingers van het festival.