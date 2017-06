Hét dilemma van de eerste Werchter-dag: de uppercuts van Savages of het aanstekelijke Whitney?

Savages (Main Stage, 15 uur - 16 uur)

“I adore life.” Zangeres Jehnny Beth last een geladen pauze in. Gejuich stijgt op in het publiek. Zij kan een glimlach amper onderdrukken, maar blijft onverminderd in haar rol van bezwerende helleveeg. “I adore life”, herhaalt ze opnieuw, de stem gezwollen, de wonderlijke reeënogen wijdopen gesperd. Andermaal volgt een juichsalvo.