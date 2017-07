Het ABC van Tomorrowland 2017

We hebben het eerste weekend van Tomorrowland nog niet volledig verteerd, en daar staat het tweede al voor de deur. Wat u de volgende dagen zoal kan verwachten, leest u hieronder in ons Tomorrowland-alfabet.

Australië Vergeet Tintin en Jean-Claude Van Damme, Tomorrowland is hét Belgische exportproduct van vandaag. Boom krijgt dit jaar 121 nationaliteiten over de vloer, en de Australiërs lopen aan kop van het buitenlanderspeloton. Dat Oceanië in het eerste weekend goed vertegenwoordigd was, hóórde je tot treurens toe. ‘Aussie, Aussie, Aussie! Oy, oy, oy!’ was het nieuwe ‘Waar is da feestje?’.

Buikspieren Het grootste verschil tussen Tomorrowland en andere massafestivals is de menukaart. In De Schorre worden slappe frieten en plastieken hamburgers de toegang geweigerd, en krijgt u vooral lekkere en gevarieerde gerechten uit alle hoeken van de wereld op uw bord. Of dat allemaal goed is voor de buikspieren, is dan weer een andere zaak, maar we vonden niets anders voor de 'b'.

Cirque de Boom Tomorrowland zet nooit lukraak enkele fabelachtige podia neer in De Schorre. Er is over nagedacht. ‘Amicorum spectaculum’ – vrij vertaald: circus! – is de leuze van deze editie. De Main Stage is dan al opmerkelijk kleiner dan de voorgaande jaren, het spektakel erop is groter dan ooit. Colombiaanse cricusartiesten kruipen er in een reusachtig hamsterwiel, en kijk regelmatig ook eens naar boven – er hangen niet alleen roze wolken, maar ook koorddansers en acrobaten in de lucht. Oh, en vergeet achteraf uw mond niet dicht te klappen.

Despacito Het was een verrassing en evenzeer een opluchting dat 'Despacito', de zomerhit van het jaar, slechts sporadisch door de boksen knalde. Een gemis durven we het moeilijk noemen, al hadden we zó graag de hardstyle-versie gehoord. Misschien hebt u dit weekend wél prijs.

Eenheidsworst Na drie dagen in De Schorre begint onze maag te protesteren wanneer we ‘Sun Is Shining’ van Axwell & Ingrosso, ‘Something Just Like This’ van The Chainsmokers en ‘Shape of You’ van Ed Sheeran voor de honderdste keer tegen het lijf lopen. Een gouden tip voor wie allergisch is voor eenheidsworst: vermijd de Main Stage! Er zijn genoeg podia waar ze wél delicatessen serveren.

Fitness Tomorrowland is een catwalk van enkele hectaren groot. Saaie outfits waren er – die van de aanwezige journalisten niet meegerekend – amper te bespeuren. Bovendien ging onder de fleurige en bescheiden stukken stof vaak een tempel schuil, en die moet onderhouden worden! Dus installeerde de festivalorganisatoren een fitness op camping Dreamville. Allen daarheen!

Glitterkak “Ik ben, euh, onder de indruk”, was de eerste reactie van de gemiddelde Tomorrowlandmaagd. Wie vorig weekend De Schorre binnenstapte, kwam in een zone terecht waar het regelmatig glitter regende. Voor we het wisten, waren we in een gesprek over glitterkak verzeild. “Als je zo’n glitterpil neemt, zal je maaginhoud glinsteren.” Heeft er nog iemand zo’n pil liggen?

Hemel “Als er een hemel voor dj's bestaat, moet die er zo uitzien”, vertelde de Zweedse dj Axwell van het producersduo Axwell & Ingrosso over de Main Stage van Tomorrowland. We begrijpen waarom hij de loftrompet bovenhaalde. Ook voor wie niét van de muziek houdt, is het fascinerend om de uitzinnige taferelen aan het hoofdpodium te aanschouwen.