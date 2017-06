Wie even op adem wil komen tijdens de vele concerten op het Nederlandse Best Kept Secret Festival kan dat sinds dit jaar aan Tokyo Hill. Een Oosters ingericht plekje, waar de festivalganger helemaal zen wordt met een wedstrijdje tafeltennis, gamen of door mee te brullen in de karaokebar. Onze festivalreporter Britt Valkenborghs zong mee.