Groene, hobbelende of tropische beats: dit zijn de partytips van De Morgen

Hebt u zin om u een dubbele beenbreuk te dansen? De Morgen gidst u door het Belgische nachtleven.

1. Paradise City Paradise City tovert het idyllische domein aan het kasteel de Ribaucourt in Perk, halfweg tussen Brussel en Mechelen, om tot een schatkist voor elektronicafans. Het is een festival met de groene vinger aan de pols, waar groene energie en duurzame voeding de affiche delen met ronkende namen als John Talabot, Omar S en Recondite. Van 23/6 tot en met 25/6 in Perk. paradisecity.be

2. Trillers Open Air Het Gentse partyconcept Trillers heeft de smaak te pakken. Eerder dit jaar kleurden ze het hiphopfestival Fire Is Gold met een eigen podium, dit weekend zijn hun future beats te gast bij Kompass Klub. Met Faisal en Jarreau Vandal leveren België én Nederland hun beste platenruiter van het moment af. Op 25/6 in Kompass Klub, Gent. Lees hier onze reportage over de technoclub.

3. Hobbelpaard HobbelPaard galoppeert al langer dan vandaag door het Belgische nachtleven. Nu de zomer is aangebroken, haalt de Antwerpse organisatie de beats opnieuw van stal. Die zijn deze editie van Italiaanse makelij: Hunter/Game en Fedele brengen de betere techno naar de Magiq Spiegeltent. Op 24/6 in Magiq Spiegeltent, Antwerpen.

4. Komeet “Ga nooit dansen met een lege maag”, vertrouwde een wijs man ons ooit toe. Dat hebben ook de mensen van de culinaire zomerbar Komeet goed begrepen. Ze koppelen een eetfestijn aan een muzikale wereldreis. De Mechelse dj’s Calacas zorgen voor tropische beats, Exalt brengt een ode aan elektronica, en de heren van Daspas Tumult bekogelen u met hiphop. Van 23/6 tot en met 25/6 in Komeet, Mechelen.

5. Kozzmozz Wanneer we Kozzmozz een instituut noemen, overdrijven we niet. Ze brengen al ruim twintig jaar de betere techno naar Gent en ver daarbuiten. Kozzmozz keert zaterdag terug naar de heimat, met Blawan en Function als sloophamers van dienst. Afspraak in de Vooruit, waar ze nu al druk op zoek zijn naar vakmannen om de verwachte brokken te herstellen. Op 24/6 in de Vooruit, Gent.

6. Bos! Festival “Bos! neemt je mee op een trip van licht naar donker”, klinkt het mysterieus op de site van het gloednieuwe festival in Wevelgem. Verwacht er echter geen klassieke beats. David Martijn van Goose speelt een synthset, Bl!ndman speelt Steve Reich en Meteor Musik toont u alle hoeken van de planeet. Avontuur verzekerd! Op 24/6 in Provinciedomein Bergelen, Wevelgem.

7. Marcel Dettmann Het is niet de eerste keer dat Marcel Dettmann in deze lijst opduikt, en het zal ook niet de laatste keer zijn, maar toch willen we u deze pionier aanraden. Hij is het gezicht van de hedendaagse technoscene en serveert zijn beats zwarter dan zwart. Laat het smaken! Op 24/6 in Fuse, Brussel.

8. KNTXT met Charlotte de Witte Volgende week sluit Charlotte de Witte de tweede dag van Rock Werchter af, morgen draait ze alvast warm in Hasselt. Met haar eigen partyconcept KNTXT trekt de Gentse technoproducer door het land. In Forty Five laat de Witte zich omringen door Slam en lokale helden Goldfox en SHDDR. Op 23/6 in Forty Five, Hasselt.

9. Ben Klock Wie Ben Klock zegt, denkt aan Berlijn. En wie Berlijn kent, weet ze daar een neus voor techno en house hebben. De Duitse producer is kind aan huis in Berghain en kampeert al jaren in de prestigieuze dj-lijsten van Resident Advisor. Hij zal vrijdagnacht tonen hoe hij aan die indrukwekkende cv komt. Op 23/6 in Ampere, Antwerpen.