Gratis vierdaags Sfinks Mixed festival gaat van start in Boechout

Naar aanleiding van het wegvallen van subsidies gooide de organisatie van het Sfinks-festival enkele jaren geleden het roer om en besliste ze om de toegang voortaan gratis te maken en meer in te zetten op randanimatie en catering. Ook dit jaar biedt het festival dagverse maaltijden en cocktails uit alle hoeken van de wereld aan en vind je op een marktje tal van exotische accessoires, interieurelementen, kledij, speelgoed en muziekinstrumenten. Voor de kinderen is er dan weer een volledige eigen programmatie met concerten, workshops en een voorleeshoek.



Dat de nieuwe formule van Sfinks Mixed aanslaat, bewijzen de jaar na jaar stijgende bezoekersaantallen, met vorig jaar nog 105.000 festivalgangers over de vier dagen heen. Velen onder hen komen voor de gezelligheid, maar het muzikale wordt niet vergeten. Dit jaar zijn er vier podia, met naast het hoofdpodium ook een Urban Mad stage, een Dubcorner en optredens op het terrein zelf. Headliners zijn onder meer Inner Circle, bekend van 'Sweat (A La La La La Long)', Eliades Ochoa, de Nigeriaanse afrobeatartiest Seun Kuti, de voormalige band van de Malinese bluesartiest Ali Farka Touré en de Braziliaanse popzangeres Céu.



Vandaag en morgen is er vooral een avondprogramma, zaterdag en zondag kan je al van 's middags op het festivalterrein terecht. Alle info staat op www.sfinks.be.