Graspop dag 1: Betonblokken, duivelse bruiden en een resem meezingers

Toch al zeker met Dee Snider, de frontman van Twisted Sister. Die stond er, na enkele legendarische passages met zijn groep, nu op eigen benen. Uiteraard mocht de Magnum Classic 'We're Not Gonna Take It' niet ontbreken. Tot tweemaal toe, tien minuten lang. Maar er was ook een mooi eerbetoon aan de overleden Chris Cornell van Soundgarden.

Anti-terreur ©Stefaan Temmerman Pogingen tot terreurdaden op festivals zaten ook hier in het achterhoofd. Aan de ingang van Graspop zijn grote betonblokken geplaatst, als nieuwe veiligheidsmaatregel. Snider hekelde de jihadi's "die onze levensstijl willen afpakken". En dat nam hij niet, zong hij luidkeels. Ook Emperor had het er over.



Beetje bizar wel, dat uitgerekend Noorse black metal-iconen "het jammer vinden" dat festivals niet meer veilig zijn.

Koor vol covers Brides of Lucifer. ©Stefaan Temmerman De meningen over Brides of Lucifer blijven ook na hun passage in de Marquee verdeeld. Er kwam héél veel volk kijken naar het samengaan van Scala (met 13 koorzangeressen), gitarist Koen Buysse (Zornik) en een metalband. Het podium zag er knap uit: dit was overduidelijk een ode aan de zware metalen.



Dat Buysse tijdens de eerste song al onderuit ging, deerde weinig. Ze coverden Slayer, Dio en Pantera. Met hoge stemmen en luide gitaren. Die combinatie lukte het beste met 'Painkiller' van Judas Priest, dat de hoogste tonen bereikte. Maar meer dan een veredelde coverband was dit niet. Het IJslandse Sòlstafir. ©Stefaan Temmerman

Doe ons dan liever het IJslandse Sòlstafir. Al ruim 20 jaar bezig, maar voor velen op Graspop toch een ontdekking. Wat een prachtige band, met intense songs die metal met postrock combineerde.