God is a DJ: de religiositeit van elektronische muziek

Marc Leman, professor in de systematische musicologie, zit onbeweeglijk kalm op zijn stoel op de hoogste verdieping van De Krook. Op de onderste verdieping wordt gebouwd aan de labo’s voor systematische muziekwetenschap van de Universiteit Gent. In samenwerking met het digitaal onderzoeksplatform IMEC wil Leman er uitvlooien hoe muziek mensen ‘beweegt’.

Niets doet vermoeden dat ook de professor, de kalmte zelf, op dat moment aan het bewegen is, en dat liefst twee keer per seconde. “Een mens resoneert aan 2 hertz. Dat wil zeggen dat ons lichaam twee pieken in beweging per seconde weergeeft.” We neigen dus allemaal naar ongeveer twee bewegingen per seconde, en niet toevallig komt dat neer op 120 keer per minuut of zo’n 120 beats per minute (bpm). Voor de leek: 120 bpm is ongeveer het tempo van populaire dansmuziek. Perfect gemaakt op de menselijke frequentie, dus.

“In de wetenschap noemen we dat ‘agency’ – het gevoel controle te hebben over iets. Je lichaam beweegt op de beat, en zo krijg je het gevoel dat jij controle hebt over de muziek, in plaats van omgekeerd. En overigens niet alleen over de muziek: honderden anderen bewegen mee op de beat die jij lijkt te veroorzaken. Die honderden anderen denken vanzelfsprekend hetzelfde, en zo synchroniseert die hele massa. Het denken wordt daarmee uitgeschakeld en je wordt deel van een groter, krachtiger beest.”