George Ezra eert het status quo op Best Kept Secret

Was het het zomerse strandsfeertje? De algehele laissez faire-vibe van Best Kept Secret? U slikte het fletse setje van Britboy George Ezra als zoete koek. Het staalblauwe water, de gloeiende avondzon, het gestaag stijgende promillegehalte, ieders gedweeë gelukzaligheid. Ezra dobberde over een zee van stonede gewilligheid. "Ik moest er ooit helemaal tussenuit naar een Europese stad waarin ik me helemaal onderdompelde", mijmerde Ezra met een dromerige blik op het grote meer gericht. De fans hielden de adem in, vogels stopten met fluiten, de wind ging prompt liggen.

George Ezra op Best Kept Secret. ©Wouter Van Vooren "Get on with it, you wanker", verklankte een Britse, aardig beschonken festivalganger onze lichte tegenzin. 'Barcelona' volgde, keurig gespeeld, op maat van de popfans die zo te zien met velen waren. Opmerkelijk voor een festival waar weerbarstige indie de boventoon voert.

'Pretty Shining People' onderstreepte zijn naïeve kijk op de wereld. "Iedereen doet maar wat, maar we doen ons best", wist Ezra. Hij begeleidde die wijsheid met suikervrije meezingpop. Zoals die van 'Budapest', een hit die u en mij met geruststelling versmachtte.