Geen drank en drugs, op 'Rémi' dagdroomt Ronnie Flex over rozenblaadjes

Terwijl Flex zich twee jaar geleden met wapenbroeder Lil' Kleine nog profileerde als de pusher van de kindertjes in de vinexwijken, en de schrik van hun ouders, met tekstregels als 'Alle tieners zeggen ja tegen MDMA'. Drank & Drugs en daaropvolgende hits leverde het popidool miljoenen views op op YouTube en hij stond met 37 tracks in de Single Top 10.

Nu dagdroomt de rapper op een bedje van rozenblaadjes, piano en autotune in de opener van Rémi over het verlaten van deze wereld zoals hij hem betrad: In De Armen Van Een Engel. Op BF laat hij zijn vriendinnetje weten dat ze ook zijn beste vriend is. En dan hebben we nog titels als Volg Me, Dichterbij, Is Dit Over, Red Me en in afsluiter Jij/Mij smeekt Ronnie de Romanticus 'Geef mijn liefde niet aan iemand anders.' Jongen toch!

Ja, er zijn up tempo nummers waarbij reggaeton als leidende vorm is gekozen. Maar in het overgrote deel van Rémi lijkt Flex als kanaal te fungeren voor de gevoelige geest van Stevie Wonder, Babyface, R. Kelly en Drake. Een akoestische gitaar wordt gestreeld, een bubbelende beat voelt als een jacuzzi en synthriedeltjes waaien zachtjes naar een soft focus toekomst. Daarbij kruipt het romantische bloed waar het niet gaan kan. Flex zingt. Een overdosis autotune dient als kruk voor de rapper die als zanger toch iets minder begenadigd is.

Er spreekt een behoorlijk gevoel voor ambacht uit de muziek, als er bijvoorbeeld met electronica knappe meerstemmige koortjes worden getoverd à la T-Pain. In Is Dit Over komt het allemaal samen. De in en uitschuivende reggaetonbeat combineert perfect met de onweerstaanbare grillige zangmelodietjes en de zoete stem van zangeres Tabitha.

Tegelijk stoort dat ambachtelijk meer dan eens; alsof de liedjes zijn ontworpen volgens beproefde r 'n b formules en met het oog op wat al eerder werkte. Het voelt alsof je door sensuele maar iets te vakkundige handen wordt beroerd. De romantiek wordt dan steriel, de sentimentaliteit synthetisch. Ook omdat Flex als zanger niet bij machte is de liedjes naar een hoger plan te tillen. Romantisch is het wel. Als het hiphop Zigeunerjongetje Met De Traan.

