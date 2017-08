Floating Points op Pukkelpop: van wormgat naar wormgat

Sam Shepherd, in het dagelijkse leven een neurowetenschapper, tast als Floating Points de zenuwbanen tussen jazz, house en experimentele elektronica af. Zijn show in de Castello was voor hem dan ook speeltijd, en hij wilde dat we allemaal meededen. Hij is géén dj die plaatjes draait en verwacht dat iedereen gewoon volgt – bij hem moet je zélf aan de slag.

Wat moest je met die klanken uit de keukenmixer en die knetterende taser gun? Het spelletje dat hij had bedacht? Verbind de stippen. Leuk? Zeker, maar niet simpel, want hoe kon je het verband leggen tussen kleine bliepjes op de radar en knalharde beatexplosies? Hoe linkte je die overstuurde bassen aan die sputterende groove? En wat moest je met die klanken uit de keukenmixer en die knetterende taser gun?

Een vogel in het haar Het antwoord: een beetje dansen alsof je in Ibiza stond, wat wezenloos voor je uit staren alsof je je in een kunstinstallatie bevond over ‘het heelal als de ultieme eindbestemming van de mens’. En af en toe eens grondig uitfreaken alsof Squarepusher met zijn klauwen aan de knoppen zat. ©Stefaan Temmerman