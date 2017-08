Festival Dranouter trekt dit jaar ruim 45.000 bezoekers

Met nog enkele optredens te gaan blikt Festival Dranouter al terug op een meer dan geslaagde editie zonder grote incidenten. De ticketverkoop vooraf verliep gesmeerd en dat werd bevestigd met onder meer een nagenoeg uitverkochte zaterdag. Dat was er ook aan te zien, want enkele randpodia leken vaak te klein. "De Kerk en de Voute zijn echt volwaardige podia geworden, en waren bij momenten zelfs te klein. Overdag zie je dat er bijna evenveel volk is op de randpodia dan in de grote tent, al trekken de grote namen 's avonds wel het meeste volk", aldus Bavo Vanden Broeck, organisator en programmator van het festival.