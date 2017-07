Fender wil met app gitaristen aansporen niet op te geven

Fender verkoopt naar eigen zeggen ongeveer de helft van zijn gitaren aan beginners. Die stoppen vrijwel allemaal binnen een jaar. De kleine groep die wel doorgaat en het gitaar spelen onder de knie weet te krijgen, koopt vervolgens nog ongeveer zes gitaren per persoon. Als minder mensen de hoop opgeven, kan Fender dus meer gitaren verkopen.



Geïntimideerd

Volgens Fender kunnen beginners zich geïntimideerd voelen door instrumentenwinkels en muziekscholen. Daarom kopen ze gitaren online en volgen ze lessen via bijvoorbeeld YouTube.



Fender Play richt zich op die mensen. De introductieperiode van dertig dagen is gratis, daarna kost de app 19,99 dollar per maand. De app gebruikt bekende liedjes van onder meer U2, de Rolling Stones en de Foo Fighters om gitaarles te geven.



De app is aanvankelijk alleen beschikbaar in de App Store van Apple in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. Later moet er ook een Android-versie van komen. Fender heeft ook al een app op de markt waarmee gitaristen hulp krijgen bij het stemmen van hun instrument.