Elbow op Pukkelpop: warmte en liefde voor Belgische bedoeïenen

Al van bij opener 'The Birds' ging hij aan de rand van het podium balanceren, om de kloof met het publiek te verkleinen. De zingende knuffelbeer werd fraai bijgestaan door twee violistes en wierp kushandjes naar de eerste rijen. "Jullie zijn zo'n mooie wezens!", vond de frontman, die de Marquee na élk nummer toedichtte dat iedereen beautiful was. "Of je nu verkeerde beslissingen aan je keukentafel dan wel als regering neemt, iedereen heeft het goede in zich. Het moet er alleen uit komen."

Vlak voor het concert stond Guy Garvey nog rustig te keuvelen in de backstage, glaasje wijn in de hand. Op het podium ontpopte de zanger zich tot de beste voetballer van de wereld. We verklaren ons nader: er waren nog wat verdwaalde ballonnen van The Flaming Lips achtergebleven, die Garvey met grote glimlach de zaal in trapte. Deze spits wou dolgraag scoren, en hij deed dat een uur lang met heerlijke songs.

En dat gebeurde op dit Pukkelpop zeker. 'Magnificent (She Says)', uit Elbows jongste plaat Little Fictions , werd op snelle bas en met wevende violen gespeeld. Een immens applaus kwam van diep in de zaal aangerold. "Als je het nieuws bekijkt, zou je niet denken dat er nog zoveel vrijdenkers als jullie bestaan", glimde Garvey dankbaar. "Deze is voor jullie", waarop hij knielde en met 'Mirrorball' iedereen aan het zwaaien kreeg. Een prachtig zicht, gevolgd door een brede grijns. "Zie ons hier staan tussen de Belgische bedoeïenen, die vannacht opnieuw in een tentje slapen." Elbow besefte dat de volgepakte Marquee vermoeid was door dat kloteweer, en wist Pukkelpop als geen ander op te peppen.

Even zette de band een stap terug en bleven enkel de kernleden over, voor een prachtig 'Lippy Kids', dat volop mee werd gefloten. Om dan weer voluit te chargeren met de hele band. Pukkelpop kreeg een korte les in notenleer, en zette al zingend 'One Day Like This' in. Het lied werd ook in perfecte harmonie afgesloten, met enkel de stemmen van het publiek. "Wat houden we van jullie, Pukkelpop", bekende Garvey.

'Grounds for Divorce' ten slotte was rockend, stampend en feestelijk. Een prachtig slot van een Elbow in bloedvorm.