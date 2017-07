Een dag in het hol van Dour: een ode aan tinnitus

Wie klokslag drie Le Labo binnenwandelde, belandde in een flipperkast. Le Prince Harry draaide hyperactieve elektronica door de gehaktmolen en voegde er nog een woeste bas en ontspoorde gitaarriffs aan toe. Voor een dosis mokerslagen was er vrijdag slechts één adres: Dour.

Volgens experts ter plaatse zit er een gevaarlijke bacterie in het Luikse leidingwater. Cocaine Piss, It It Anita, Le Prince Harry en – beide helaas niet aanwezig op Dour – The K. en The Experimental Tropic Blues Band lijden eraan, en ze voelen alle vier dezelfde natuurlijke drang om véél lawaai te maken.