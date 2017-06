Festival Plus

Eaux Claires: het exclusieve en eigenzinnige "anti-festival" van Bon Iver en The National

Festivals over de hele wereld beginnen steeds meer op elkaar te lijken, met identieke line-ups, beleving en bands en DJ’s. Om die reden besloten Justin Vernon (Bon Iver) en Aaron Dessner (The National) in 2015 om met Eaux Claires hun eigen “anti-festival” op poten te zetten. We gingen de sfeer proeven.