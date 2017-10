Duitse hardrocklegende Scorpions moet VS-tournee afbreken wegens ziekte zanger Meine

De Duitse hardrockgroep Scorpions heeft het restant van een Amerikaanse tournee moeten afbreken omdat bij zanger Klaus Meine laryngitis is vastgesteld. Dit heeft teamrock.com gemeld.

Vlak voor de Scorpions zouden optreden in Phoenix (Arizona) is bij Meine een ontsteking van het strottenhoofd vastgesteld. Een vooraanstaande keelarts in Los Angeles heeft hem aangeraden zijn stem rust te geven. Verder touren zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken, meldde de band via Twitter.

De groep zag zich aldus genoodzaakt de resterende vijf concerten van de huidige Amerikaanse tournee te schrappen. Het is nog niet duidelijk of ze later worden heropgevist.



Normaal starten de Scorpions op 28 oktober in Sotsji een Russische tournee, gevolgd door één in Europa.



De Scorpions bestaan sinds 1965 en hebben met "Still Loving You" één van de grootste hits allertijden.



De Duitse band was één van de weinige westerse die in de voormalige Sovjet-Unie mochten optreden.



De val van de Berlijnse Muur vormde het thema van het nummer "Wind of Change" dat in 1991 een hit werd. Een jaar tevoren stonden ze ook op het podium toen Roger Waters in Berlijn het epos "The Wall" uitvoerde.



De groep bracht ook grote gitaristen zoals Michael Schenker en Uli Jon Roth voort. De huidige gitaristen zijn Matthias Jabs en Rudolf Schenker.