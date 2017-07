Drie geviseerde Tomorrowland-gangers konden probleemloos festivalterrein betreden

"Ik kan u bevestigen dat ze alle drie op het festival waren. Ik ben er ook persoonlijk getuige van geweest dat zowel security als politie uitermate professioneel en hoffelijk zijn geweest", klinkt het in een mededeling.



Het drietal, met een blanco strafblad, was eerder de toegang geweigerd na de algemene screening door de federale politie. Ze stapten naar de kortgedingrechter, die in een voorlopige uitspraak oordeelde dat er disproportioneel werd opgetreden door de drie werden de toegang te weigeren zonder daar een reden voor te geven.