Dour by night: tegen de wetten van de natuur in

Dour toont in feite pas zijn ware tronie na de laatste grote naam op het hoofdpodium. Na de sluiting van het pivoteerpunt raken alle deeltjes los en lijkt het alsof de natuurwetten geen vat meer hebben op de Dourganger. Een wetenschappelijk verantwoord onderzoek!

Wet 1: behoud van energie De kanteling gebeurt meestal iets voor middernacht. In vergelijking met wat er dán gebeurt, verlopen de optredens ervoor - hoe psychedelisch of knetterhard ook - op een relatief kalme manier. Een echte lijn zit er voor die kanteling trouwens ook niet echt in, maar een voortreffelijke mix van indie-rock, pop, af en toe wat harde gitaren, zware hiphop en nét iets te vroeg geprogrammeerde techno houden het geheel mooi in balans. Er blijft op deze wereld nog altijd meer dan een handjevol mensen over die niet van elektronica houdt, en die zoeken na een dagje op Dour rondhangen een plek op waar het ritme in andere dingen des levens zit. Want ja, de nacht op Dour is aan de betere beats. ©Illias Teirlinck

Door een snotvalling van Solange viel de avond gisteren iets vroeger in, en begon de heksenketel al te koken rond elf. De ogen namen langzaamaan de vorm aan van schoteltjes, en het wandeltempo ging in snel stijgende lijn. Dagjesmensen werden nachtdieren, en schoten schichtig in het rond naar de meest beloftevolle plekjes. Een schokgolf ging door Dour, en alles werd plots veel spannender. Nog vijf uur tot de laatste plaat, en iedereen is gulzig naar hét feest dat nooit meer zal geëvenaard worden.

Wet 2: onzekerheidswet Hoe zekerder van de plaats, hoe minder zeker men is van de impuls, en vice versa. Wie op zijn planning durft te vertrouwen, loopt na klokslag twaalf uur op Dour de grootste kans op zware teleurstelling. Nee, echt, vertrouw zelfs niet de meest notoire muziekkenner die je zijn prachtig uitgekiend lijstje wil opdringen: vertrouw alleen op je eigen instinct dat voortdurend tussen ‘hier blijven’ en ‘wegwezen’ zal schipperen. ©Illias Teirlinck

En laat je vooral ook niet inpakken door elitaire gevoelens en reputaties. Zo begon net voor twaalf uur gisteren de weergaloze Noor Todd Terje in de Petite Maison. Zijn set beloofde veel funky discodynamiek en na een deel Kraftwerkiaanse grundlichkeit, waarin de luttele veertigers in het publiek zich volledig konden vinden, werd dat ook bewaarheid. En toch begint de verveling ergens na een halfuur te jeuken. Net op dat moment begon Rival Consoles een zeer korte set in de Labo die zogezegd ook 'niet te missen' was. En omdat wij aan belevingsjournalistiek doen, bootsten wij graag de van alle concentratie gespeende Dourganger na en repten ons naar het Labo. Daar bleven we zo’n kwartier, tot ook dat begon tegen te steken, en we toch maar weer naar de Petite Maison afzakten. ©Illias Teirlinck

Er restten ons nog de volledige twaalf minuten van Todd Terje, en we hoopten al lang niet meer dat hij ‘ons nummer’ ging spelen: het onnavolgbare 'Inspector Norse'. Maar het lot loont de ongeduldigen van geest, en we waren - zo bleek - nét op tijd voor de aanzet. De gulzigheid nam ook onze geest over - dansen! dansen! dansen! - tegen het einde van de set bedachten we dat Todd Terje plays Inspector Norse een prachtig idee zou zijn voor een hele live-set.

Wet 3: de wet van de grote aantallen Na een tussenstop in de heetste cirkel van de hel, waar een klein allegaartje van de meest zwartgeblakerde zielen gezellig stond te shaken op de exotische ritmes van de Nederlandse dj Antal, namen we afscheid van onze technominnende vrienden, die de avond wilden doorbrengen onder een heldere hemel van uitsluitend luid gebonk. ©Illias Teirlinck

Gucci Mane, de vervanger van Solange, was op dat moment zijn set op het hoofdpodium nog aan het afwerken, maar de Amerikaanse rapper bleek bijlange de naam headliner niet waardig, waardoor we de kroon dan maar zelf doorgeschoven naar de Canadese producer Kaytranada. Alleen geraakten we bezwaarlijk tot aan de rand van de tent - zoveel aantrekkingskracht had de man op het Dourpubliek. Omdat we echter geen opgevers zijn en we het feest móesten bijwonen, namen we een loopje rond de tent en ontdekten zo dat een uitstraling van betrouwbare journalist je overal naar binnenloodst. Zo liepen we – don't try this at home, kids! - met een kleine omweg met het grootste gemak tot óp het podium, waar we konden zien dat Kay werkelijk de king of cool is. In de frontstage probeerde de security intussen de sluizen dicht te houden, maar het feest barstte uit zijn voegen. Eighties hiphopbeats, zoete R&B-melodieën, en af en toe een harde trapschijf: heerlijk!

Wet 4: E=Mc² ofte de relatie tussen massa en energie Een dwaling langs de achterzijde van de tenten werkte verfrissend en de mooie maan deed haar werk. We puften even uit onder het gebladerte naast het Labo, en raakten daar vrijwel meteen in gesprek met een pás afgestudeerde "bruggenbouwer". Hij bedoelde allicht ingenieur, maar hij wou duidelijk meer symbool staan voor de liefde die er op dat moment heerste tussen de feestgangers. Al gauw komen er nog twee knapen bij staan. Of we iets willen kopen? Ze hebben alles! Wij bedankten vriendelijk, maar vroegen de 'commerçanten' wel zo naïef mogelijk hoe ze hun goederen op de wei krijgen. Even dachten we met een geval van seksuele intimidatie te maken te krijgen, maar de jongen trok zijn broek kennelijk enkel naar omlaag om daaronder een tweede broek tevoorschijn te toveren. Daarin zaten dus de wondermiddeltjes, die deze kettingreactie vijf nachten op rij veroorzaken. ©Illias Teirlinck