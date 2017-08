Domineert pop straks onze muziekfestivals?

Anna Of The North, Bastille, BOEF, Emma Bale, Tove Lo, Sigrid, Delv!s, Donnie, Halsey, Flume, Pixx, Raye BLK: toon een hardleerse indiefan die de voorbije kwarteeuw het Hasseltse festival bezocht voor zijn harde gitaren en undergroundbeats de Pukkelpop-affiche, en hij begint vast nijdig te schuimbekken. Aan pop ontsnapte je immers niet op deze editie. Van het hoofdpodium tot de Club, van de Dance Hall tot de Marquee, overal dook wel een frisse popprinses of een fotogenieke souljongen op die niet noodzakelijk in de smaak valt bij de klassieke alternativo.