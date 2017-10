Dit zijn de zeven songs van Nick Cave die iedereen moet kennen

Vrijdagavond komen Nick Cave en zijn Bad Seeds in het Antwerpse Sportpaleis langs. Bij wijze van opwarmertje pikten we zeven sleutelnummers uit zijn indrukwekkende oeuvre.

In The Ghetto (1984)

De grootste artiesten voeren hun luisteraars naar gebieden waar ze uit zichzelf niet zouden komen.

In 1984 waren Elvis Presley en Leonard Cohen volledig uit de mode. En wat deed Nick Cave? Voor zijn eerste single met The Bad Seeds nam hij een cover op van Elvis Presley. Het openingsnummer van het eerste album van The Bad Seeds was Avalanche, een liedje van Leonard Cohen. Cave zou op de platen die volgden ook een lans breken voor de eveneens volledig uit de mode geraakte Johnny Cash. Met allemaal kwam het sindsdien met de herwaardering overigens wel goed.