Dit zijn de vijf beste fanvideo’s bij ‘Kleine dagen’ van Brihang

Eén song, 71 video’s: of het een Guinness World Record is, weet hij niet, maar indrukwekkend is het in elk geval. Na een oproep via sociale media kreeg Brihang massa’s filmpjes van fans toegestuurd, waarmee hij 71 videoclips bij ‘Kleine dagen’ monteerde. De Morgen selecteerde de vijf bijzonderste, en sprak met Brihang en zijn creatiefste aanhangers. ‘’

Hoe komt een mens op het idee om zoveel filmpjes bij één nummer te maken? Boudy Verleye, de 24-jarige Knokkenaar die rapt als Brihang: “Op YouTube zag ik plots een fanvideo bij ‘Kleine dagen’. Iemand had daarvoor allerlei beelden gebruikt van een verre reis, en ik vond dat wel kloppen met het nummer. Ik schreef ‘Kleine dagen’ kort na mijn show op Pukkelpop 2014 met De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. In die periode werd ik vaak de hemel in geprezen: Brihang, het nieuwe talent! Maar ’s avonds, nog op de dag van Pukkelpop, zat ik thuis en dacht: is dit het nu? Nee, hier in mijn zetel zitten en morgen mijn joggingbroek aantrekken en nietsdoen, dat is minstens even belangrijk. Vandaar die kreet in dat nummer: de kleine dagen zijn goed voor me.”

Veel fans vonden het cool dat ze mee een video mochten maken: typisch Brihang, zeiden ze "In die fanvideo zag ik van die typische beelden waar je normaal gezien niet veel meer mee doet, opnames met de gsm van kleine, alledaagse momenten. Iedereen heeft die wel, en toen dacht ik: wat als ik nu eens honderd mensen aanspreek om zo'n video te maken? Ik wist wel dat het hoog gemikt was – met vijftig zou ik tevreden zijn geweest – maar ik vond het wel cool om er op die manier een soort van sociaal-artistiek project van te maken. Uiteindelijk zijn er 71 filmpjes uit gekomen, meer dan drie uur aan beeldmateriaal."

“Nu, na een eerste oproep via sociale media had ik veel meer reacties, zo’n tweehonderd mails. Ik had gewoon gevraagd wie wilde meewerken aan een videoclip. Waar moeten we zijn, klonk het. Toen ik dan mijn plan uitlegde, reageerden er een paar van ‘oei, dat is andere koek’, maar velen zeiden: cool, echt iets typisch Brihang. Daarna heb ik hen de vrije keuze gelaten, ze mochten zelf beelden kiezen en doorsturen. Mijn enige richtlijn was: wat zijn kleine dagen voor jou?”

Omgekeerde wereld

“Het was een beetje de omgekeerde wereld: normaal gezien maak ik een clip en toon die aan iedereen. Nu kwam ik plots in de leefwereld van mijn fans terecht. Ik zag mezelf soms ook opduiken in beelden die tijdens mijn optredens werden gemaakt. Heel bizar.”

Ik gebruik het medium YouTube om er tegen in te gaan

“Normaal zijn video’s superbelangrijk voor een artiest: je moet veel views hebben, of je telt niet mee. Dit is mijn manier om commentaar op te geven op die YouTube-cultuur. Ik gooi er een beetje met mijn pet naar: er is niet één officiële video bij ‘Kleine dagen’, er zijn er heel veel. Ik gebruik het medium YouTube om er tegen in te gaan.”

“Nu, er zijn veel verrassende dingen voortgekomen uit mijn oproep. Het mooie vond ik ook dat mijn fans kritisch waren over het resultaat. Ik heb al hun ruwe beelden gemonteerd tot filmpjes, ze voor de visuele eenheid gecropt naar een vierkant formaat en er ook een teller op geplaatst. Sommige fans reageerden: zeg, je hebt mijn beelden bewerkt (lacht).”

Deze vijf fanvideo’s sprongen er voor Brihang uit.

Jade Voet (27), leerkracht: op stap met de klas houtbewerking

“Het idee voor dit filmpje kwam niet van mij, maar van mijn leerlingen”, zegt Jade, die lesgeeft aan veertien- en vijftienjarigen van de opleiding houtbewerking in het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) aan het Gentse Instituut Bert Carlier. “Sinds dit jaar doen we aan projectwerking, wat betekent dat alles vanuit de leerlingen zelf komt. Toen ik de oproep van Brihang zag, heb ik hem gezegd dat ik iets met mijn klas wou doen, en hij was meteen enthousiast. Mijn leerlingen luisteren naar Boef en Lil’ Kleine, maar toen ik hen dit nummer van Brihang liet horen, bleek het toch ook allerlei gevoelens los te weken: ze moesten denken aan hun grootvader die overleden was, of aan een huisdier uit hun jonge jaren. Daarop hebben we dan voortgebouwd.”

“Wat ze absoluut niet wilden doen, was een verhaaltje acteren. Het moest zo natuurlijk mogelijk blijven. We hebben een hele dag rondgelopen in Gent op plekken die zij zelf hadden uitgezocht – dat paste ook in de opleiding. Daar hebben we dan wat gepraat en elkaar gestalkt met een camera. De essentie was: we moeten geen gekke dingen filmen, we doen gewoon wat we anders ook doen, op een gewone, kleine dag.

“Nu kijken mijn leerlingen erg uit naar het moment dat het filmpje echt online komt – en ze hebben nog een verrassing voor Brihang in petto. Ze blijven bezig met die ‘Kleine dagen’.”

Olivia Milford (13), scholier: een rol voor overgrootmoeder

Ondanks haar jonge leeftijd heeft de Nederlands-Britse Olivia al behoorlijk ervaring met video’s maken en posten via YouTube. Ze zag de oproep via de Instagram van Brihang en knutselde een bijzonder filmpje ineen: ze voegt verschillende lagen beeld toe, laat tekst door het beeld lopen, duikt zelf op als struikelende dreumes én geeft een rolletje aan haar overgrootmoeder, die vraagt of we appelsap of bessensap willen. “Ik vond dat geluidsfragment terug in mijn computer en ik vond dat wel passen bij het idee van zo’n kleine dag, afspreken en rondhangen met familie of vrienden.”

Astrid Theunynck (22), studente: ‘Ode aan mijn vrienden’

Rotterdam, Gent, Rijsel, Berlijn: de beelden in Astrids video komen van overal. “Ik wou eigenlijk al langer eens iets doen met al die filmpjes die ik voortdurend maak, de kleine maar waardevolle momenten die ik al drie jaar met mijn smartphone vastleg om me ze te later te kunnen herinneren. Als ik er naar terugkijk, kom het unieke van die momenten, van die kleine dagen, helemaal terug.”

Maar wat nu die beelden, die toch vrij persoonlijk zijn, op YouTube staan? “Dat is wel dubbel. Voor mij betekent dat heel veel, anderen zegt het misschien minder. Toch vind ik het interessant dat zij kunnen proeven van mijn ervaringen, ook al kennen ze er de emotionele waarde niet van.”

“Dit filmpje is een ode aan mijn vrienden, onze vriendschap en de vele kleine spontane momenten die we samen beleven. Zoals die keer in Berlijn, toen er een straatmuzikant ’s avonds heel laat in een bijna lege metro iets van Milow speelde en wij euforisch begonnen te dansen.”

Adriaan Lampens (26), internaatsopvoeder: ‘Door oude foto’s snuisteren’

Zelf heeft hij geen ervaring met filmpjes maken, maar toch ging Adriaan Lampens aan de slag. Op aanraden van Brihang zelf. “Hij gaf me het idee om te werken met vroeger en nu. Oude filmpjes heb ik niet echt, dus heb ik mezelf gefilmd terwijl ik snuister door oude foto’s van mezelf, mijn ouders, ons huis enzovoort”, zegt Adriaan. Zo lopen heden en verleden in elkaar over.

Dat past goed bij het thema van ‘Kleine dagen’, vindt Adriaan: “Als je denkt aan vroeger, denk je vaak aan de grote dagen, de feesten, de verjaardagen… Terwijl je volgens mij evenveel leert uit de gewone, alledaagse momenten. Dat tonen die foto’s ook: een namiddag in de tuin, thuis in de zetel. De kleine dagen, dus.”

Alexander Popelier (31), fotograaf: ‘Fijne momenten herbeleven’

STUFF. op Pukkelpop, het huwelijk van zijn zus, feestjes hier en daar: toen Alexander de oproep van Brihang las, ging hij door de vele filmpjes op zijn telefoon en selecteerde de fijnste gebeurtenissen. “Ik zag ook heel veel water. Uitwaaien aan zee, de Graslei in Gent waar we in de zomer met mijn rubberbootje zijn gepasseerd. Dat sluit wel aan bij de ode aan het alledaagse in het nummer van Brihang. Het fijne is dat je die momenten herbeleeft als je die beelden na elkaar ziet.”

“Ik hoop wel dat de mensen die in het filmpje voorkomen er geen probleem mee hebben. Nu ja, er zitten geen expliciete beelden in (lacht).”

Alle 71 fanvideo’s zijn te bekijken in een YouTube-playlist.