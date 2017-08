Dimitri Vegas & Like Mike niet langer bij de best betaalde deejays ter wereld

Geen vrouwen

Er staan geen vrouwen in de lijst. Verder komen alle deejays uit de VS of Noord-Europa. In leeftijd zijn er wel grote verschillen op te tekenen. Op zijn 49e is David Guetta de oudste der best betaalde deejays. Martin Garrix, amper 21, is de jongste.

Voor haar ranking telde Forbes de inkomsten op sinds juni 2016 tot juni 2017. De kosten van agents, managers en advocaten werden niet van dat totale bedrag afgetrokken.