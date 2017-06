Arlett Vereecke is de Gentse mama van Guns N’ Roses. Ze maakte carrière als promomeisje bij een platenlabel, en had destijds het lef om de heren van Guns N’ Roses een duwtje in de rug te geven, toen niemand anders het durfde. Zonder het zelf te weten stond ze aan de vooravond van hun monstersucces. Jaren later behoort ze nog steeds tot hun inner circle. Vandaag is ze dan ook aanwezig op de Belgische passage van de band.