Deze vijf acts mag je niet missen op het Amsterdam Dance Event

Het Metropole orkest gaat aan de slag met de bliepjes van Jameszoo en Dave Clarke presenteert weer zijn eigen nacht én dag. Wij tippen acts op het Amsterdam Dance Event (ADE) die je niet mag missen.

Joris Voorn

Hij is een van de meestgevraagde dj's op Ibiza. Joris Voorn draait weekend na weekend in de clubs Space en Ushuaia, bijvoorbeeld als 'resident-dj' bij het clubconcept Ants. Al jaren dreunen zijn techno-anthems over de stranden, van de onweerstaanbare tracks Sweep The Floor tot het euforische en Donna Summer-achtige The Secret.