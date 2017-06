De zwoele funk van Thundercat: "Ik heb van mijn stem leren houden"

Stephen Bruner (32) wist al heel vroeg dat zijn toekomst in de muziek lag. Zijn vader drumde bij de legendarische Motown-soulband The Temptations, en zijn broer Ronald Jr. had de ambitie een nog betere slagwerker te worden dan zijn vader. "Dat ik in contact zou komen met jazzmuziek, lag voor de hand. Thuis en in de auto stond de hele dag jarenzeventigmuziek op. Frank Zappa, en jazz die een beetje naar rock leunde, van bijvoorbeeld Jaco, George Duke, Stanley Clarke. Daar moest ik van mijn vader maar eens goed naar luisteren."