De verborgen parel: Mick Jenkins, de hiphopper die houdt van water

Zullen we de haters even jennen met een paar verzen uit ‘Martyrs’? “I’ma get all this money / I’ma buy all this shit / I’ma fuck so many hoes / Nigga, I’ma fuck yo bitch.” Yup, alle hiphopclichés op één rijtje: het draait bij die gasten alleen maar om blingbling en boemboem, en dat alles verwoord in een taaltje dat alle regels aan z’n sneakers lapt.

Onzin, natuurlijk: in ‘Martyrs’ steekt Jenkins juist de draak met de oppervlakkige levensstijl van zijn homies.