De verborgen parel: Calypso Rose, Caraïbisch feestje mét artritis!

Vandaag doet Chao hetzelfde met Calypso Rose, een 77-jarige calypsozangeres uit Trinidad en Tobago die u de voorbije maanden ongetwijfeld op de betere radiozenders hoorde voorbij komen met feestelijke singles als 'Abatina’ en 'Calypso Queen’. Op die manier profileert Chao zich als een alternatieve talentscout à la Daptone Records. Dat New Yorkse platenlabel was de voorbije vijftien jaar verantwoordelijk voor de heropleving van de retrosoul en blies de tanende muziekcarrières van Sharon Jones en Charles Bradley nieuw leven in.

Dank u, Manu Chao! Niet alleen voor al die kekke punky exotiek van je eigen songs, maar om het bleke Westerse indie-publiek de verborgen parels uit Afrika en de Caraïben te leren kennen. Tien jaar geleden introduceerde Chao immers het wonderlijke Malinese duo Amadou & Mariam voor een publiek dat hen anders nooit had leren kennen. Hij turnde het tweetal om tot supersterren van de wereldmuziek. Iedereen van Santigold over Vampire Weekend tot TV On The Radio wilde met hen werken.

Chao schreef en produceerde mee aan Far from Home, het bruisende album van Calypso Rose dat vorig jaar verscheen en dat werd bedolven onder de lovende kritieken. Zoals in The Guardian: “She dazzlingly updates the genre she has dominated for a half a century while restating her sassy, feminist persona.”

Feministisch? Ja, want Rose vertikte het om in de jaren zestig braaf aan de haard te blijven zitten en ging tegen de heersende trend van haar thuisland in, die stelde dat alleen mannen calypsomuziek mochten spelen. Met resultaat, trouwens. In de jaren zeventig werd ze tot Koningin van de Calypso uitgeroepen, een titel die ze vijf jaar lang op haar palmares droeg en die haar de kans bood om met Bob Marley te toeren, tot ze er de brui aan gaf en in New York criminologie ging studeren.