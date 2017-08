De terugkeer van Queens of the Stone Age: “Luister met een open visie, anders hoor je niet bij ons publiek”

Het blijkt de zoveelste bocht in een intrigerende catalogus, de nieuwe plaat van Queens of the Stone Age. Zelden klonk de groep van Josh Homme zo dansbaar en - jawel - zelfs poppy. In de aanloop naar hun showcase voor Studio Brussel konden we Josh Homme even bij de kraag vatten.

“Life is hard / That’s why no one survives”, zing je in ‘Feet Don’t Fail Me Now’. Niet alleen die zin, maar ook de instrumentale intro is zowat de meest benauwende inleiding tot een plaat die ik dit jaar heb gehoord.

“Dat is meteen één van de beste complimenten die ik tot nu heb gekregen. (lacht) Bedankt. De titel heb ik mogen gebruiken van Iggy Pop. “Enjoy yourself, man”, zei hij. Het had het tiende nummer voor onze plaat Post Pop Depression moeten worden (Homme producete dat album uit 2016 voor Iggy Pop, gva). De song flirt met primitieve indianenmuziek - wanneer Iggy en ik samen live speelden, gebruikten we tribale pow-wowmuziek van de Lakota-Siouxindianen als intro. Wanneer de drums invallen, hoor je wie wij vandaag zijn. We hebben onszelf opnieuw moeten uitvinden, en ik legde daarvoor mijn persoonlijk verleden op tafel, zoals de oude bluesmannen dat indertijd deden. ‘I know who the fuck I am, who the fuck are you?’ Dat gevoel moest erin zitten.”

“I feel like I’m closing up after this”, biechtte Iggy Pop na de release van Post Pop Depression op aan Beats 1, het radiostation van Apple. Bij jullie lijkt deze plaat dan weer net een doorstart.