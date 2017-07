De kleren maken de superster: merchandiseverkoop explodeert in VS

Merchandise van bands en artiesten zit in de lift. Niet alleen zijn T-shirts en andere memorabilia erg in trek op de festivals, ze gaan ook vlot over de toonbank in winkels, on- en offline. Volgens Edited, een bedrijf dat de gegevens van 90.000 merken en handelaars verwerkt, is de omzet van concertgerelateerde producten in drie jaar tijd met 720 procent gestegen.

Nee, geen tikfout hierboven. Die gigantische groei is te verklaren binnen de muzieksector zelf. Twee grote platenlabels hebben er zelfs speciaal een dochteronderneming voor opgericht.