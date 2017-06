De coming man van Brussel, twee zwaargewichten of een zondagmiddagfuif: dit zijn de partytips van De Morgen

Hebt u zin om u een dubbele beenbreuk te dansen? De Morgen gidst u door het Belgische nachtleven.

1. DC Salas & Friends Er is er een jarig, hoera, hoera! De Brusselse producer DC Salas heeft naast zijn verjaardag ook de geboorte van zijn eerste lp The Unspoken te vieren. Hij leidt u vrijdagnacht rond in zijn elektronisch wonderland, waar melancholie en melodie elkaar in de armen vallen. Ga dat horen! Op 16/6 in W-est End Izakaya, Brussel.

2. Champion Sound De heren van Champion Sound, een Belgisch platform voor beatbakkers en -vreters, halen hun sampler van onder het stof. Verwacht u aan een prachtige ode aan het instrument in de vorm van een zondagmiddagfuif. Het bier zal rijkelijk vloeien, de toegang is gratis en de bekende sampler Roland SP-404 zorgt voor klank. Op 18/6 in Het_Eiland, Antwerpen.

3. Amelie Lens Het gaat goed met Amelie Lens. Ze lanceerde zonet een nieuwe kledinglijn én ze dendert in ijltempo door technoland. Vorige week nog dompelde de Belgische producer Zuid-Amerika onder in broeierige beats, morgen neemt ze de nachtshift in La Rocca voor haar rekening. Op 16/6 in La Rocca, Lier.

4. Seth Troxler vs Tiga Seth Troxler en Tiga brengen al jaren dansbenen in vervoering. In Café D’Anvers bundelen de twee zwaargewichten de krachten voor een exclusieve en uitgebreide dj-set. Wat we exact mogen verwachten, is een groot raadsel, al hebben we een donkerbruin vermoeden dat ze ons alle hoeken van de club zullen laten zien. En dat zijn er veel. Op 16/6 in Café D’Anvers, Antwerpen.

5. Kowboys & Indians Wanneer het Gentse partyconcept Kowboys & Indians ergens zijn tenten opslaat, wéét u dat het gaat knetteren. Dat zal dit weekend niet anders zijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn Tommy Four Seven en Answer Code Request de smaakmakers, zondag tekent de Duitse technokoningin Ellen Allien present. Zeg eens, waarom zou u niét gaan? Op 16/6 en 18/6 in Kompass Klub, Gent. Lees hier onze reportage over de technoclub.

6. DJ Kwak Toegegeven, er zijn betere artiestennamen dan DJ Kwak. Hij is al sinds de jaren 80 een monument in het Brusselse nachtleven. Als referenties citeert hij Miles Davis, Tito Puente en The Beatles, maar evenzeer Motörhead en Sugarhall Gang. Hij trakteert in La Machine op een rondje om eclectisch tegen te zeggen. Schol! Op 16/6 in La Machine, Brussel.

7. Hush Hush We plannen zaterdag een bezoek aan de kerk, en daar hebben we een goede reden voor. Het succesvolle Antwerpse partyconcept Hush Hush nodigt priesters als Wantigga, Hush Hefner en Blackout Boy uit aan het altaar van HAVN Church, een voormalige Noorse zeemanskerk. Dansen is toegestaan, overgeven niet: God ziet u. Op 17/6 in HAVN Church, Antwerpen.

8. Ray Fuego en Umi Als we Subbacultcha, het muziekplatform met vingers aan beide polsen, moeten geloven, is Umi de volgende Brusselse rapbelofte die potten gaat breken. Ook de Nederlandse rapper Ray Fuego zou niet onaardig kunnen goochelen met woorden. Eerst horen, dan geloven. Op 16/6 in In De Ruimte, Gent. Lees hier ons artikel over het nieuwe magazine van Subbacultcha.

9. Sonntag Zondagen zijn voor intieme momenten met uw dekbedovertrek, zegt u? We begrijpen u, maar verandering van spijs doet eten. Kruip uit uw bed en ga naar de Spiegeltent aan het Noordkasteel in Antwerpen. Harted, Vision Machine, Natasja en nog vier andere platenruiters brengen beats mee, u zorgt voor de sfeer en gezelligheid. Op 18/6 aan het Noordkasteel, Antwerpen.