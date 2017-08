De 5 leukste filmpjes van funky hipstersnoepje Vulfpeck

De Amerikaanse funkgroep Vulfpeck speelt straks in een uitverkochte AB. Dit zootje ongeregeld heeft op eigen kracht een dijk van een cultreputatie verworven, vooral dankzij zijn geweldige YouTube-filmpjes en zijn hilarische promostunts. Wij lijsten de vijf beste clips even voor u op.

Na de deuren van de universiteit en muziekopleidingen achter zich te hebben dichtgetrokken, waagden groepsbrein Jack Stratton en zijn Vulfpeckers zich aan een resem fantastische jamsessies die de jongens filmden. Het eerste nummer dat ze op YouTube postten, heette 'Beastly' en deed funkfreaks en bassisten van overal ter wereld watertanden.

Nee, Vulfpeck is géén Duits bandje, ook al vermeldt iTunes bij 'genre' doodleuk Duitse Pop, bij al hun platen. Dat de Amerikaanse funkateers van een stevige dosis nerdy humor houden, blijkt ook uit een geinige fake-reportage over de groep die hele en halve waarheden serveert én verbloemt. Zo wordt Stratton er omschreven als "merely an experimental hologram programmed with the knowledge of a thousand men...and six dogs". Euhm... juist.

De Sleepify-stunt! Vulfpeck vraagt zijn fans om een vijf minuten durend ep'tje vol stilte te streamen tijdens de nachtelijke uurtjes. Met de royalties wil de band op toernee kunnen gaan. De concerten zullen gratis zijn. Geschift, maar het werkte. Vulfpeck haalde er bijna twintigduizend dollar mee binnen. Spotify kon er niet mee lachen en zwierde de geruisloze plaat van zijn dienst. Goed gelachen, dat wel.

De Amerikaanse talkshowpresentator Stephen Colbert zag wel wat in de silly humor van Vulfpeck en liet hen één van hun typerende onnozele filmpjes opnemen waarin ze de draak steken met u, mij, zichzelf en bij uitbreiding elk popbandje dat zich ooit op televisie durfde te profileren. We leren er dat de heren hun muzikale invloeden en hun favoriete ontbijtgranen niet uit elkaar kunnen houden, en dat ze grappige bijnamen hebben ... die verder niet worden vermeld.

Na al die geintjes zou je bijna vergeten dat Vulfpeck ook een fenomenale liveband is met een oeuvre vol niet te versmaden soul- en funksongs die zo uit het Muscle Shoals van de jaren zeventig lijken weggelopen. Bewijsje? Het botervette '1612', dat The Meters, The Isley Brothers en Stevie Wonder op een hoopje gooit. Klasse!