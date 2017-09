Dag twee van HORST: disco dicteerde de wet

Je kon het gras nog moeilijk gras noemen, het idyllische wandelpad rond de vijver was in een hindernissenparcours veranderd en het doorregende kasteel van Horst oogde grijs. HORST had een zware eerste dag achter de rug, en dat was eraan te zien.

Er was echter beterschap op komst. In de vroege namiddag baande de zon zich voorzichtig een weg tussen de wolken en trok er een gelukzalige gloed over het terrein. Het zou ook nu niet lang duren voor enkele regenbuien roet in het eten strooiden. Het scenario was hetzelfde als dat van vrijdag: twintigers en dertigers in hippe regenparka’s troepten voorzichtig samen op het binnenplein van NewCastle, één van de twee podia.