Countrylegendes Kenny Rogers en Dolly Parton nog eenmaal samen op podium

Natuurlijk leverde die vriendschap ook de nodige succesvolle muzikale samenwerkingen op – neem de hits Real love en You Can't Make Old Friends- maar geen enkele kon ooit tippen aan Islands in the Stream. Geen wonder dus dat de 78-jarige Rogers, die vorig jaar aankondigde een punt achter zijn carrière te zetten, nog eenmaal met Parton dat aanstekelijke ‘Islands in the stream, That is what we are, No one in between, How can we be wrong, Sail away with me, To another world, And we rely on each other, ah ha, From one lover to another, ah ha’ wilde zingen.