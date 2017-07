Couleur Café, dag 3: Uitbollen onder de zon

Of we nog wilden meedoen, wilde JMSN (***) van ons weten. En of Brussel zich even kon laten horen. Waarop hij ‘Bout It’ inzette en u zich maar wat graag liet gaan. Met zijn kale, getatoeëerde schedel ziet JMSN – spreek uit: ‘Jameson’ – er gevaarlijk uit, maar hij brengt toegankelijke, emotionele soul, waarin ‘pathos’ het sleutelwoord is. Lyrics als “ I miss the passion, I miss the pain / I miss the fire, I miss the rain ” getuigen van een zekere voorliefde voor sentimentaliteit. Een voorliefde die wij niet noodzakelijk delen, maar omdat JMSN ze in catchy songs verpakte en zich ondertussen met overtuiging rond zijn microfoonstatief kronkelde, willen we hem dat best vergeven.

JMSN – vriendjes met Kendrick Lamar en J. Cole, zo hebben we ons laten vertellen – had een drummer en een schitterende bassist mee, maar de backing vocals liepen mee op tape, en ook de strijkers waarmee hij veel van zijn nummers inkleurde, kwamen uit doosjes. Het deed de set vaak wat kunstmatig aanvoelen, maar dat kon de pret niet drukken. Stonden de meeste kijklustigen er bij de eerste nummers vooral om hun kater door te spoelen of de slaap uit hun ogen te wrijven, dan bleek de hartzeer die hij op ‘Cruel Intention’ etaleerde, behoorlijk besmettelijk. In de tweede helft van zijn set kreeg JMSN het publiek van de Blue Stage meermaals aan het dansen, met de reggaebeat van ‘Hypnotized’ of - al heupwiegend - met de swingende Motown-baslijn van ‘Power’. De soulstem uit Detroit begon erg voorzichtig, maar eindigde met een plezierig retro-feestje, waarbij het aangenaam shaken is.

Afterparty

De valse trage songs van JMSN bleken zo de perfecte peppillen voor de derde dag van Couleur Café: de dag waarop het, na de zegetocht van The Roots, lekker nagenieten is op de afterparty. De meeste festivalgangers leken liever te willen chillen dan te willen feesten: de hangmatten waren permanent bezet, de kraampjes op de Rue du Bien Manger deden goede zaken, en bezoekers legden zich languit te zonnen in het gras. Uitbollen leek de boodschap: de derde dag had geen niet-te-missen-headliners meer in het verschiet – of u moest al een groot reggaeliefhebber én fan van Damien ‘Jr. Gong’ Marley zijn – en dus mocht het allemaal wat rustiger aan. Zelfs de politieagenten, al een heel weekend talrijk aanwezig op Couleur Café, waren op zondag opvallend easy going.

Wij hoopten dat Lil Dicky (*) – een rapper met zelfrelativering, zo blijkt uit zijn artiestennaam – óók de perfecte act was voor zo’n laatste dag, maar dat bleek een inschattingsfout. David Burd, zoals de man echt heet, beweerde van bij het begin een ‘Professional Rapper’ te zijn, maar in de praktijk betekende dat hij in dezelfde val trapte als zoveel andere middelmatige hiphoppers. We moesten tien minuten lang wachten vooraleer Burd, in werkmansplunje, zijn opwachting maakte: ondertussen mixte zijn dj een half dozijn platgedraaide feestplaatjes aan elkaar, waar werkelijk niemand op zat te wachten.