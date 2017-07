Coely én Delvis: Vlaamse gospel leeft op Dour

Wanneer het uur aanbrak waarop Earl Sweatshirt eigenlijk het hoofdpodium van Dour had moeten betreden, was vervanger Coely nog aan het soundchecken. Dachten we, want haar stem klonk van in de backstage zo helder dat we even twijfelden of het een bandje was.

Vijf minuten later waren we zeker van ons stuk, want de Antwerpse brak alle registers open in een solo van jewelste. Meer nog: ze werd vrijwel meteen bijgetreden door Delv!s, met wie ze zopas een nieuw nummer heeft gemaakt. De twee vocale natuurkrachten samen deden iets met ons lichaam wat enkel gospel kan: een fysiek religieuze ervaring, al van bij het eerste nummer. Faut le faire!