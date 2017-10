Bonzaaaaaiiiiiiiii, de film

Gisterenavond ging in Gent de documentaire Bonzai Records: The Story in première. In rotvaart doet de film het verhaal van het legendarische Belgische platenlabel Bonzai Records, dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert. De documentaire is nu al te bekijken online.

Zeggen dat Bonzai Records vandaag populairder is dan ooit, zou ronduit onnozel zijn. Ja, het is waar: jonge muzikanten als Nina Kraviz, Charlotte de Witte en zelfs STUFF. zijn zwaar fan, de oude garde vindt nog steeds haar weg naar compleet uitverkochte Bonzai-party's, het label werd deze zomer uitgenodigd door Tomorrowland om er zijn 25ste verjaardag te vieren, en dit weekend stonden er liefst drie (!) nummers van Bonzai Records in de top tien van The Greatest Switch, de lijst van Studio Brussel met de beste dancenummers ooit. ‘The House of House’ van Cherrymoon Trax stond op acht, ‘The First Rebirth’ van Jones & Stephenson op twee en ‘Universal Nation’ van Push op één.

2 © rv Niet slecht voor een label dat in de jaren 90 werd uitgespuugd door ‘serieuze muziekliefhebbers’ (inclusief ‘serieuze muziekjournalisten’) en in 2003 overkop ging, net als heel wat andere labels die zich niet tijdig aan het digitale tijdperk konden aanpassen. Nog geen twee maanden later hielden Bonzai Records-bonzen Christian Pieters en Marnik Braeckevelt echter alweer een nieuw label boven de doopvont (waar ook de volledige Bonzai-catalogus onderdak vond) en ze focusten zich sindsdien voornamelijk op de digitale markt. Met succes.

Maar hét succes uit de jaren 90 zullen ze nooit kunnen evenaren, want dat is gewoon schier onmogelijk. Op zijn hoogtepunt domineerde Bonzai Records het nachtleven - in België en vér daarbuiten. Over heel de wereld vlogen Bonzai-platen aan 160 bpm over de toonbank, en hoe meer platen er werden verkocht, hoe minder volk er in een club géén T-shirt, petje of andere merchandising van het label droeg.

Het Belgische elektronicaplatform Red Bull Elektropedia vond dat verhaal best een documentaire (van 55 minuten) waard, en die werd gisteren ook meteen na de première in de Gentse Vooruit online gegooid. U vindt de volledige film hier.